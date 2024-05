Primo passo verso il ritorno dei bagni a Romagnolo, partono i lavori per la fognatura che renderà il mare pulito

Ci sarà da soffrire per un bel po' per gli inevitabili incolonnamenti in via Messina Marine, ma alla fine se tutto dovesse filare liscio si sarà compiuto un importante passo verso il ritorno alla balneabilità della Costa Sud, in quello che è stato il mare dei palermitani prima della bonifica e del boom di Mondello. Un obiettivo inseguito da tempo e mai raggiunto. Partono oggi i lavori per la realizzazione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine, dal fiume Oreto a piazza Sperone, con relativo impianto di sollevamento. A eseguire l'intervento sarà l'associazione temporanea di imprese composta da Neocos srl e Viastrada srl. Per le opere da contratto è prevista una durata di 910 giorni per un importo complessivo di 17 milioni e 772 mila euro.

Il cantiere viene avviato con tre anni di ritardo a causa di un contenzioso tra il Comune e le ditte aggiudicatarie. Pare, infatti, che nel capitolato dell'appalto non fossero stati previsti i carotaggi. Un intoppo burocratico che si è risolto con una mediazione che ha previsto una maggiorazione di circa 3 milioni di euro a favore delle imprese che effettueranno i lavori.

Con il nuovo impianto le acque bianche e le acque nere seguiranno percorsi diversi, da qui il sistema separato. Per fare un esempio: gli scarichi di via Armando Diaz, che attualmente finiscono in mare, saranno canalizzati verso il collettore sud-orientale attraverso il quale i reflui saranno convogliate verso il depuratore di Acqua dei Corsari. Altro esempio: le acque piovane, che provocano spesso degli allagamenti nella zona dell'ospedale Buccheri La Ferla, saranno invece scaricate nel fiume Oreto. Con benefici evidenti sia per il fiume che per il mare.

I lavori vengono dunque accolti con soddisfazione in un'area che da anni spera di poter riutilizzare un tratto di costa che valorizzerebbe anche dal punto di vista economico l'intera zona e non solo: "Finalmente - dice Pasquale Terrani, consigliere comunale e presidente della settima commissione consiliare - oggi saranno avviate le attività per la realizzazione della rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine. Questo intervento è strategico per il risanamento e la riqualificazione della Costa Sud anche relativamente ai quattro progetti già finanziati. Con la realizzazione di queste opere di eliminazione degli scarichi a mare tutto il litorale ritornerà alla naturale balneazione. Grazie all'impegno costante dell'amministrazione Lagalla oggi finalmente si vede un po' di luce".