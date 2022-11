Lavori in elicottero su Monte Gallo, per tutto il mese a Mondello chiudono un paio di strade: ecco quali

L'utilizzo di un elicottero per mettere in sicurezza la parete rocciosa di Monte Gallo impone la chiusura, per tutto il mese, di un paio di strade a Mondello. Lo stop al traffico e il divieto di sosta con rimozione coatta riguardano l'area del parcheggio comunale tra via Pindaro e via Tolomea. Lo stabilisce un'ordinanza del Comune, che ha accolto la richiesta della ditta Unirock, incaricata dei lavori.

"L'esecuzione dei lavori - scrive nel provvedimento il capo area della Pianificazione urbanistica, Sergio Maneri - va espletata con le necessarie misure di cautela per la salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell’area interessata dai lavori, altresì, cercando di limitare i disagi della circolazione veicolare".

Nell'arco di questo mese saranno effettuati una serie di interventi in quota sulla parete rocciosa, che da vari anni rappresenta una minaccia per gli abitanti di Sferracavallo. Unirock utilizzerà un elicottero per la posa e il trasporto del materiale su Monte Gallo. Il veivolo farà la spola con il parcheggio comunale tra via Pindaro e via Tolomea.

Nel corso degli anni è stata la Protezione civile a intervenire per ridurre il rischio crolli, ma adesso, grazie all'Ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione è possibile procedere al consolidamento dell’intero costone e adottare tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente eventuali distacchi di roccia.