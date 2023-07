Bagheria, nuovo look per corso Butera: approvato progetto da 2,8 milioni di euro

Il progetto di sistemazione e riqualificazione di corso Butera, comprese la via Maggiore e la via Dammuselli, è stato approvato dalla Giunta comunale e sono partite le procedure per l'individuazione della ditta che eseguirà i lavori. A renderlo noto il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli. Anche questo progetto rientra nell'ambito degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

Ad approvare il progetto la Giunta municipale, con una delibera. L'opera fa parte dei cinque interventi di rigenerazione urbana del Comune di Bagheria, approvati nel 2021 e finanziati per un importo totale di 10 milioni di euro. Per il progetto di corso Butera, via Dammuselli e via Maggiore l'importo ammonta a 2,8 milioni di euro. A redigere il progetto il raggruppamento temporaneo costituito da Michele Zafonti, il capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo, Carmelo Zafonti ed il mandante Carmelo Nasello nominati dopo procedura di gara approvata con determina dirigenziale.

Il Comune di Bagheria ha individuato 5 aree di intervento in cui effettuare una trasformazione indirizzata al miglioramento della qualità del decoro urbano, del tessuto sociale e ambientale: corso Butera via Baldassarre Scaduto, via Quattrociocchi e Atrio Cavaliere e via della Libertà. Il progetto ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali rilasciato il 16 maggio 2023 cui sono seguiti tutti gli altri pareri e certificati di congruità. Il progetto dovrà essere realizzato al più tardi entro il marzo 2026 pena la perdita dei fondi. La procedura di ricerca della ditta che sarà incaricata dei lavori è già iniziata con una prima manifestazione di interesse con procedura negoziata e successiva pubblicazione degli atti al Mepa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione.