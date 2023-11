VIDEO | Ancora lavori sul ponte Corleone, chiude la corsia centrale: oltre un chilometro di coda

Su viale Regione, in direzione Catania, le auto possono transitare nella corsia lato valle, i camion lato monte. Automobilisti confusi: nella bretella laterale in un biglietto scritto a penna su un obbligo di svolta a destra - accanto a vari obblighi di svolta a sinistra - si legge "varco aperto (eccetto che per i mezzi pesanti)"