Lascari, la via Europa unita sarà messa in sicurezza: in gara i lavori di consolidamento

La strada che collega la parte bassa con la parte alta di Lascari, la via Europa Unita, sarà messa in sicurezza. Dopo avere ricevuto il progetto esecutivo elaborato dall'amministrazione cittadina, la struttura commissariale diretta da Maurizio Croce si è messa in moto per finanziare i lavori e bandire la gara. L'importo dell'appalto è di un milione e 188 mila euro e le offerte potranno essere presentate entro il prossimo 28 aprile.

Attualmente, nel tratto in cui l'asfalto risulta profondamente lesionato, la via Europa Unita si percorre a senso alternato. Il ripristino della carreggiata consentirà quindi di porre fine ai disagi. Le opere programmate, oltre che a restituire piena funzionalità e sicurezza alla strada principale e alle arterie che la intersecano o che sono coinvolte dai processi destabilizzanti (la via Santissimo Crocifisso, la via D'Acquisto e la via Chiaramonte) serviranno anche e soprattutto a eliminare il rischio di crolli. "A destare forte preoccupazione sono - spiegano dall'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Musumeci - i fronti rocciosi che sormontano quel pezzo di area urbana e dai quali spesso, in occasione di piogge intense, si staccano massi anche di notevoli dimensioni. La tanto auspicata operazione di consolidamento - capace di salvaguardare quel trafficato percorso ma anche di porre al riparo i numerosi fabbricati che sorgono a monte e a valle di esso - è oramai alle porte".

Si interverrà con paratie di pali e muraglioni in cemento armato mentre sulle pareti saranno rimosse le porzioni di roccia instabili, si provvederà alla pulizia e verranno poi posizionate reti paramassi rinforzate con pannelli in fune zincata. E' previsto pure un intervento sul collettore della acque bianche al quale si accompagnerà la collocazione di una serie di nuove caditoie.

Gallery