Petralia Soprana, al via i lavori per consolidare il quartiere Loreto

Al via a Petralia Soprana i lavori di consolidamento del quartiere Loreto, zona a valle del centro storico. Prevista la preventiva rimozione dei massi che rischiano di staccarsi da un momento all'altro. Solo dopo un'accurata operazione di pulizia e disgaggio sarà possibile posizionare le reti metalliche utili a contrastare eventuali crolli.

A dirlo è l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Nello Musumeci, che ha affidato l'intervento alla Antonini srl di Perugia per un importo di 668 mila euro. L'area dell'intervento ricade nel versante sud-ovest e si estende fino ai piloni di quella strada panoramica che è poi rimasta soltanto sulla carta, un'incompiuta a tutti gli effetti. Proprio gli scavi per innalzare le strutture in cemento armato, poi rivelatesi inutili, hanno contribuito ad accentuare l'instabilità del terreno, innescando movimenti nelle pareti rocciose sulla cui sommità poggia il quartiere Loreto.

Sarà necessario intervenire sul taglio del piede del costone, la zona forse più critica proprio per via dei vecchi lavori mai ultimati. E' da qui, infatti, che si sono sprigionati i movimenti che nel tempo hanno prodotto lesioni sulle case e le strutture che si trovano a monte. Ci si affiderà, infine, anche ad opere di ingegneria naturalistica per ridare solidità al suolo e, contemporaneamente, rinverdire la zona donandole un aspetto più gradevole.