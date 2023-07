Al massimo entro martedì mattina sarà riaperta in anticipo sui tempi previsti anche la seconda carreggiata del sottopasso di via Francesco Crispi che, per tantissimi automobilisti, equivale alla fine di un incubo. "I lavori sulla carreggiata lato mare sono conclusi e già lunedì mattina il cantiere sarà dismesso con l’obiettivo di riaprire anche la seconda carreggiata alla circolazione dei veicoli lunedì pomeriggio o, al massimo, martedì mattina", annunciano il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore alle Opere pubbliche, Salvatore Orlando.

"Le difficoltà e i problemi riscontrati nella fase dei lavori che ha riguardato la carreggiata lato monte hanno comunque permesso - continuano - di rimodulare la progettazione per il secondo step dell'opera e questo ha garantito un processo più rapido delle manutenzioni, dando la possibilità di riaprire in anticipo la seconda carreggiata, prevista entro la fine di luglio".