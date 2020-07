Completati i lavori per collettori acque nere-bianche nel quartiere Villagrazia

Sono stati completati e collaudati i lavori per il sistema fognario separato di via Valenza, nel quartiere Villagrazia. L’intervento, dal valore di oltre un milione di euro, ricade tra quelli oggetto della procedura d’infrazione comunitaria C-565/10, in carico alla Struttura del Commissario Unico per la Depurazione Maurizio Giugni.

"Dopo circa otto mesi di lavori - si legge in una nota - è stata dunque ultimata la costruzione di due collettori per le acque nere e bianche, che permetteranno il recapito nella fognatura esistente. La consegna delle opere è avvenuta oggi presso l’ufficio operativo per l’Attuazione degli Interventi in Sicilia del commissario Straordinario Unico, presente la struttura con il Subcommissario Riccardo Costanza, il Responsabile Unico del Procedimento Cecilia Corrao, l’Ufficio di Direzione Lavori, i rappresentanti dell’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo e del Comune di Palermo, il soggetto gestore Amap che dovrà predisporre gli allacci alle utenze, necessari per il pieno funzionamento del nuovo sistema".