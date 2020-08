Lavori per il collettore fognario, niente acqua in zona Pagliarelli

Disagi all'orizzonte sul fronte acqua nella zona Pagliarelli. L’Amap attraverso una nota informa che "per consentire i lavori di realizzazione del collettore fognario, in via Ponticello Oneto, dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì 28 agosto 2020, verrà interrotto l’approvvigionamento idrico nelle zone delle vie Altofonte (monte Regione Siciliana), Sambucia, Olio di Lino, Ponticello Oneto, strada Vicinale Badame e piazza Pagliarelli. L’erogazione idrica verrà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti".

Dall'Amap concludono così: "Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso)".

