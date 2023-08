Lavori del collettore fognario a rischio stop, l'impresa: "Non veniamo pagati da dieci mesi"

"La mancata nomina del commissario unico per la Depurazione mette a rischio la prosecuzione dei sei cantieri aperti del collettore fognario sud orientale". A lanciare il grido d'allarme è Nicola Ieva, direttore tecnico della Manelli Impresa spa, società che sta eseguendo i lavori e che da "10 mesi non viene pagata".

"Non possiamo restare inermi rispetto ai considerevoli ritardi dei pagamenti per i lavori eseguiti da novembre 2022 sino ad oggi" aggiunge Ieva, che precisa: "Da contratto siamo obbligati ad andare avanti, ma non escludiamo di poterci fermare".

"Un’ulteriore preoccupazione, che aggrava il quadro generale della situazione, è dovuta al fatto che a breve avranno inizio i lavori d’appalto della fognatura di via Cruillas, sempre con la stessa stazione appaltante, anch’essa sotto l’egida del commissario straordinario. E' necessario riattivare il circolo economico virtuoso che ruota intorno a questa grande opera a partire dai pagamenti dei lavori per onorare di riflesso i pagamenti ai fornitori e ai subappaltatori. Per questo - conclude Ieva - chiediamo a gran voce la nomina del commissario straordinario e scongiurare la paralisi non solo dell'appalto, ma anche delle prestazioni dei nostri operai".