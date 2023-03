Cantiere del collettore fognario, la corsia centrale di corso Tukory non sarà chiusa

L'impatto sul traffico del cantiere del collettore fognario in zona Tukory sarà inevitabile. Tuttavia è stata scongiurata la chiusura della corsia centrale di corso Tukory. Lo rende noto il consigliere di Forza Italia Ottavio Zacco, presidente della commissione Attività produttive, dopo aver incontrato la ditta incaricata dei lavori.

La soluzione che si è trovata per ridurre al minimo (si spera) i disagi per gli automobilisti prevede la chiusura della parallela a corso Tukory e contestualmente l'apertura di uno svincolo su via Lodato, in modo da permettere agli automobilisti di raggiungere gli ospedali Civico e Policlinico. La zona che sarà interessata dai lavori è stata in parte già transennata. Lo stop ad auto e pedoni riguarderà il tratto di via Ernesto Basile compreso tra il distributore Ip e l?intersezione tra via Lodato e corso Tukory.

"Oltre ai responsabili dei lavori - fa sapere Zacco - ho incontrato una delegazione di commercianti che operano nei pressi del cantiere Tukory. Seguiremo giornalmente lo svolgimento dei lavori, cercando se necessario di adottare tutti i provvedimenti necessari a limitare ulteriori disagi ai cittadini e ai commercianti".