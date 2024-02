La nuova era dei Rotoli: i lavori fatti e pianificati, ma c'è chi protesta contro l'ampliamento del cimitero

Il cimitero delle oltre mille bare insepolte, diventato uno scandalo a livello nazionale, è ormai un lontano ricordo. Da giugno dello scorso anno di salme in deposito ai Rotoli non ce ne sono più e, con i poteri commissariali ricevuti dal governo nazionale, l'amministrazione comunale ha recuperato 850 posti per i defunti. Non solo: il vecchio forno crematorio è stato riparato e adesso viaggia al ritmo di tre cremazioni al giorno (313 da agosto a dicembre); mentre in totale sono state effettuate 7.663 operazioni cimiteriali fra esumazioni e inumazioni nei campi, estumulazioni e tumulazioni in sepolture e loculi, cremazioni (anche fuori Comune).

Sono questi alcuni dei dati contenuti nel report delle attività svolte nel 2023 dalla struttura commissariale, illustrati stamattina dal sindaco Roberto Lagalla e dall’assessore ai Servizi cimiteriali Totò Orlando. Un report che certifica il superamento di un'emergenza che sembrava irrisolvibile e ha dato il via a una serie di interventi per migliorare il funzionamento dei Rotoli. Uno di questi - l'ampliamento del cimitero, con un parcheggio per 63 posti auto e un'isola ecologica per lo stoccaggio dei rifiuti - è finito nel mirino dei residenti della borgata di Vergine Maria, contrari alla realizzazione del deposito di rifiuti cimiteriali nell'area dell'ex Edil Pomice.

La protesta contro l'ampliamento dei Rotoli

I cittadini, che oggi hanno manifestato fuori e dentro il cimitero, pongono sostanzialmente due problemi: uno relativo alla salute e un altro riguardante la viabilità. "No al deposito di casse in zinco e legno e addobbi a contatto con i resti mortali e materiali biologici pericolosi a ridosso delle abitazioni di Vergine Maria", si legge in uno dei cartelli sventolati durante la protesta. Coi cittadini c'erano, tra gli altri, Maria Prestigiacomo, ex assessore della Giunta Orlando; Antonino Randazzo, consigliere comunale del M5S e Giuseppe Aiello, sindacalista della Cgil.

Sul tema rifiuti, Aiello tira in ballo "l'iniziale parere negativo dell'Asp, che poi dopo la conferenza di servizi è diventato positivo" e annuncia barricate: "Se necessario ci rivolgeremo alla Procura. Questa borgata è già stata sfregiata dalla speculazione edilizia e dalla mafia. Non si può pensare di risolvere i problemi dei Rotoli con un ampliamento in un piccolo spazio, Palermo ha bisogno di un nuovo cimitero". "I rifiuti cimiteriali - afferma invece Randazzo - devono restare nello stesso luogo in cui vengono prodotti, non possono uscire dal camposanto". Per quanto riguarda la viabilità, il consigliere del M5S aggiunge che "la strada di accesso al futuro parcheggio, via Morici, è un budello di tre mesi: così il traffico si congestionerà".

Lagalla e Orlando: "Allarmi infondati"

La protesta si è accesa all'arrivo del sindaco, coi manifestanti che sono entrati dentro il cimitero per contestare Lagalla e l'assessore Orlando. Quest'ultimo ha subito sgombrato il campo dai dubbi: "Nell'area dell'ex Edil Pomice non verranno stoccati rifiuti pericolosi. Ci saranno solo tre cassoni scarrabili coperti e impermeabilizzati, posizionati in una piccola zona recintata (il 20% del terreno), in cui verranno conferiti legno, zinco e sterpaglie. Nient'altro. Nessun deposito quindi di materiali organici. L'80% della superficie sarà occupta dal parcheggio. Il 15 marzo verrà pubblicata la manifestazione d'interesse, a giugno potranno così partire i lavori. La conclusione è prevista nella primavera del 2025".

Sulla stessa scia il sindaco Lagalla, che prosegue: "Le contestazioni sono sempre lecite e legittime, purché condotte con garbo e sulla base dei fatti. Altrimenti ci si lamenta senza ragioni. Siamo aperti ad ogni discussione con i cittadini ma non sono graditi né agguati né posizioni strumentali. L'educazione viene prima della politica. Questo cimitero è stato un luogo della vergogna, ma non mi ricordo proteste di questo tipo con la passata amministrazione". L'assessore Orlando rincara la dose: "L'allarme che viene lanciato è infondato. Perché nessuno protestava così quando il percolato usciva dalle bare in deposito? Dov'erano questi quattro scagnozzi che hanno avuto ruoli politici? Qualcuno ha preferito mettere la testa sotto la sabbia, noi rivendichiamo con orgoglio di aver ridato dignità ai defunti, ai loro parenti e all'intera città. Dei fischietti me ne infischio".

Le stoccate all'ex sindaco

Orlando e Lagalla illustrano i risultati ottenuti in un anno di commissariamento dalla sala Bonanno, riempita all'inverosimile di bare durante l'emergenza. "Ora questa sala è stata ristrutturata, qui si terranno i riti funebri civili", dice l'assessore, sottolineando che i poteri commissariali "li avrebbe potuti chiedere anche la passata amministrazione, sulla scorta della circolare Speranza che aveva introdotto una serie di deroghe per gestire l'emergenza Covid". Quindi punta il dito contro l'ex sindaco Leoluca Orlando: "Non ha ascoltato nemmeno le indicazioni dell'allora Consiglio comunale per alleviare l'emergenza cimiteriale, cosa che invece ha fatto questa amministrazione".

I lavori in corso e quelli programmati

Tra lavori in corso, affidati e programmati il Comune ha stanziato 20 milioni di euro. Soldi usati per riattivare il forno crematorio ("Che non si è mai guastato un giorno", sottolinea Orlando), collocare i loculi prefabbricati, ripulire il cimitero, fare la manutenzione alle sepolture e che adesso serviranno per allestire un campo d'inumazione (la sezione 473), realizzare il nuovo impianto fognario, un secondo forno crematorio (i lavori sono partiti e dureranno 18 mesi), nuove sepolture, ricostruire il muro di confine e per comprare una serie di attrezzature: dai montascale per i disabili alle spazzatrici, passando per i vecioli speciali per le persone con difficoltà motorie.

"Abbiamo lavorato in silenzio - dice ancora il sindaco - praticando la legalità e l'antimafia. In questo cimitero c'erano 74 tombe abusive, che noi abbiamo abbattuto". Le incrostazioni e le anomalie del passato? "Non ero né sindaco né salma - risponde Lagalla con una battuta - per potermene accorgere. Io e l'assessore Orlando abbiamo avuto grande collaborazione da tutti i dipendenti, nessun ostruzionismo. Forse mancava un po' di organizzazione, come d'altronde in tutto il sistema Comune".

La mappa e il virtual tour del cimitero

I buoni rapporti con l'Università hanno consentito all'amministrazione Lagalla di avere una mappa completa di ogni sepoltura. Un lavoro senza compensi (solo rimborsi spese) portato a termine da un gruppo di ricercatori coordinato dal professore Fabrizio Agnello (Dipartimento Architettura), che ha censito 27 mila sepolture, individuato 30 mila intestatari, ha acquisito 77 mila foto e, ciliegina sulla torta, ha dato vita a un virtual tour del cimitero che presto verrà caricato su Google maps.

Adesso la sfida è quella di un nuovo cimitero. "Ci sono diverse aree allo studio. Valuteremo anche i dati sulle cremazioni e poi prenderemo una decisione. Intanto verrà ampliato anche il cimitero di Santa MAria di Gesù, dove ci sarà un'area per la sepoltura dei defunti di fede islamica", conclude il sindaco.