La Regione finanzia con 69 mila euro i lavori di risanamento della chiesa di Sant'Ernesto

Finanziati dal governo Musumeci i lavori di risanamento degli esterni della Chiesa di Sant’Ernesto a Palermo. Lo ha stabilito la giunta regionale, accogliendo la richiesta avanzata dal parroco don Carmelo Vicari, che ha evidenziato la situazione di pericolo presente nell'edificio sacro di via Campolo, costruito negli anni Sessanta per volere del cardinale Ernesto Ruffini.

Un notevole deterioramento delle strutture in cemento armato esterne dell'edificio ecclesiale impone un intervento non più rinviabile. Il contributo da 69 mila euro consentirà di rimuovere le parti in fase di distacco, risanare le strutture in cemento armato danneggiate, ripristinare l'intonaco esterno. I lavori saranno eseguiti sotto la vigilanza della soprintendenza per i Beni culturali.

"Abbiamo deciso di intervenire - sottolinea il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci - per garantire la sicurezza di una struttura molto frequentata, situata nella zona centrale di Palermo, un luogo di culto punto di riferimento per centinaia di persone in difficoltà che in quei locali trovano assistenza e aiuto quotidianamente".