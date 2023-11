Fermi i lavori per il centro sociale di viale Di Vittorio, Amella: "Ritardi incomprensibili e fondi a rischio"

"Lavori mai iniziati e fondi persi per il centro sociale di viale Giuseppe Di Vittorio, allo Sperone. Da otto mesi, i cittadini del quartiere attendono con ansia la riqualificazione della struttura, che da troppo tempo è teatro di attività illecite come prostituzione e spaccio". A denunciarlo - a poche ore dall'ok del Consiglio al progetto per il Parco a mare dello Sperone - è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Concetta Amella.

"Il 28 marzo scorso, l'assessore alle Opere pubbliche, Salvatore Orlando, annunciò con determinazione l'intenzione di restituire al quartiere questa struttura, affidando i lavori al Raggruppamento temporaneo di imprese Castrogiovanni srl e DiBiGa srl con l'obiettivo di concluderli entro marzo 2024. Purtroppo, ad oggi - spiega Amella - nulla si è mosso e l'incertezza regna sovrana tra i residenti. Abbiamo inviato un'interrogazione al sindaco per ottenere spiegazioni sullo stato dei lavori finanziati con fondi Pon Metro 2014/2020 e le ragioni per cui, nonostante siano trascorsi otto mesi dalla consegna, le attività non hanno ancora avuto inizio. Sorge il fondato timore che i finanziamenti a disposizione siano già andati persi, rischiando di lasciare il centro sociale incompiuto".

Per questo Amella chiede al sindaco "di fornire una risposta tempestiva e trasparente sulla situazione attuale dei lavori, indicando le azioni concrete che verranno intraprese per superare gli ostacoli che impediscono l'avvio delle attività di rifunzionalizzazione del centro. Inoltre, lo invitiamo a valutare la possibilità di esplorare fonti alternative di finanziamento, al fine di garantire il completamento dei lavori. Il recupero del centro sociale è essenziale per il benessere della comunità dello Sperone, poiché consentirebbe una piena riqualificazione del quartiere in linea con gli interventi di decoro urbano attuati attraverso la realizzazione di numerosi murales. Tutto ciò, renderebbe lo Sperone un'area civilmente vivibile e adeguatamente godibile non solo da chi vi abita, ma anche dal resto della cittadinanza".