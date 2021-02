Al via la manutenzione delle case popolari dello Zen: si rifaranno intonaci e facciate

Iacp e Regione intervengono con opere dal valore di oltre 1,6 milioni nelle palazzine di via Luigi Einaudi, via Gino Zappa e via Costante Girardengo. L'assessore Falcone: "Siamo partiti da una delle periferie più trascurate"

“Con l'avvio dei lavori di manutenzione di diversi immobili Iacp nel quartiere San Filippo Neri, il governo Musumeci conferma il proprio impegno sulla rigenerazione urbana di Palermo. Siamo partiti da una delle periferie più trascurate, dando nuovo impulso al ruolo della Regione Siciliana per spingere risorse e progetti nella direzione voluta dalla comunità".

Lo dice l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, a seguito della cantierizzazioni dei lavori, appaltati dall'Istituto autonomo case popolari di Palermo, nell'ambito del Progetto Ruiss e che interessano l'edilizia pubblica del quartiere Zen.

"Interveniamo con opere dal valore complessivo di oltre 1,6 milioni di euro nelle palazzine in via Luigi Einaudi, via Gino Zappa e via Costante Girardengo per il ripristino di intonaci e facciate realizzati negli anni '70. L'Iacp, inoltre, è già impegnato nel recupero dei ribassi d'asta per implementare ulteriormente i lavori previsti. Nel frattempo, stavolta con il supporto del Genio civile, abbiamo avviato la progettazione partecipata dagli abitanti del quartiere di un nuovo parco urbano da realizzare nell'area fra le vie Fausto Coppi e Senocrate di Agrigento, da decenni in abbandono", conclude Falcone.