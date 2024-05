Avviati i lavori negli immobili di edilizia popolare: ecco dove

Sono stati avviati gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento in numerosi immobili di edilizia popolare di competenza del Comune. A dare l'annuncio è stato Totò Orlando, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Palermo. "Lavori di così ampia portata a Palermo - ha detto - non venivano effettuati da circa 10 anni, sono stati adesso attivati grazie all’impegno di questa amministrazione e permetteranno, finalmente, di mettere in sicurezza e ripristinare l’agibilità e la funzionalità di edifici e singole abitazioni, consentendo alle famiglie assegnatarie una vivibilità sicura”.

I lavori, affidati all’impresa Compat S.c.a.r.l. in seguito alla risoluzione del contratto con la precedente aggiudicataria, consentiranno di concludere la realizzazione del primo contratto attuativo (lotto 5) programmato nell’ambito dell’Accordo quadro per i lavori di manutenzione e di pronto intervento di edilizia residenziale pubblica di competenza del Comune di Palermo. La spesa è di circa 700 mila euro, finanziata con fondi comunali nel quadro economico del progetto approvato con delibera di giunta comunale numero 273 del 28/11/2022.

“Abbiamo dunque mantenuto – aggiunge l'assessore Totò Orlando - un altro degli impegni previsti dal programma dell’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla. Dopo questo primo blocco di interventi, entro il 2024 prevediamo di affidare altri due lotti per complessivi sei milioni di euro”.

Gli interventi interessano prevalentemente le zone periferiche della città e riguardano in particolare i seguenti immobili: via Antonio Raccuglia n° 21, via Azolino Hazon n° 18, via Enrico Hassan n° 20, via Giulio Verne n° 2, n° 6 e n° 9, via Enrico Fileti n° 19, via Villagrazia n° 197, via Giuseppe Bennici n° 19, largo Caltabellotta n° 5, piazzale Castronovo n° 4, via Carlo Lorenzini Collodi n° 4, corso Calatafimi n° 503, via Vincenzo. Ragusa n° 2 e n° 4, via Caduti sul Lavoro n° 76, via Isaac Rabin n° 37, corso dei Mille n° 893, via Pina Calì n° 3, cortile Chiavelli n° 93, via Ciaculli n° 24 e n°130, via Maggiore G. Amari n° 18, via Giuseppe Cirincione n° 64.