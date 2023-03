Raddoppio ferroviario Cefalù, lavori fermi per il braccio di ferro Rfi-Toto Costruzioni: interviene la Regione

"La Regione si farà promotrice di uno specifico tavolo tecnico tra Rfi e Toto Costruzioni per la soluzione della vertenza che vede contrapposte, da mesi, le due società". Lo assicura l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, in merito al sit-in in corso davanti alla sede dell'assessorato a Palermo da parte dei lavoratori della Toto Costruzioni insieme ai sindacati di categoria. La società è impegnata, su incarico di Rfi, nei lavori del raddoppio ferroviario tra Ogliastrillo e Cefalù, nella tratta Messina-Palermo.

"L’interesse della Regione - prosegue Aricò - è quello di sbloccare la situazione di impasse, sia per il completamento dell’infrastruttura considerata strategica nella mobilità dell’Isola, sia per i lavoratori, molto preoccupati, giustamente, per il pagamento degli stipendi passati e per il loro futuro. La Regione, pur non avendo responsabilità nella vertenza, sarà parte attiva facendo sedere attorno allo stesso tavolo le parti interessate e auspicando una soluzione rapida".