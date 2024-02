Quelle strade a Cruillas che rischiano di sprofondare, più vicini i lavori sul canale Mortillaro

A piccoli passi ci si avvicina sempre di più alla demolizione e alla ricostruzione della copertura del canale Mortillaro. Opere che prevedono non solo la sistemazione del corso d'acqua sotterraneo ma anche dell'impianto di illuminazione e dei marciapiedi del tratto compreso tra via Vanvitelli e viale Michelangelo. Il Comune ha infatti pubblicato un avviso con il quale avvia le operazioni per affidare gli interventi dell'importo complessivo di due milioni e mezzo. Le aziende avranno 570 giorni di tempo per portare a termine le opere.

Lavori alla copertura del canale Mortillaro, l'avviso del Comune

L'amministrazione sta dunque provando a individuare fino a 15 operatori economici da invitare nella successiva procedura negoziata senza bando svolta in via telematica con richiesta di offerta sulla piattaforma Mepa del Consip. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: serviziarete@cert.comune.palermo.it entro le 12 del primo marzo 2024. Per altre informazioni è possibile consultare l'avviso.

Quelle due strade di Cruillas che rischiano di sprofondare

Si tratta di lavori attesi da anni soprattutto dai residenti di alcune strade di Cruillas, su tutte via Alfonso Amorelli e via Andrea D'Antoni, costretti a convivere con la paura che da un momento all'altro l'asfalto possa sprofondare. Un disagio segnalato a più riprese non solo dai residenti, ma anche dal consigliere comunale Massimo Giaconia e dai consiglieri della sesta circoscrizione Roberto Li Muli e Domenico Salerno.

Il "cantiere della vergogna"

Sperando che non si ripeta il precedente del novembre 2020 in un altro cantiere per il canale Mortillaro nel punto in cui si unisce al canale Passo di Rigano, quello all'altezza del Lidl di viale Regione Siciliana. Per la manutenzione della soletta erano stati previsti due mesi di opere con la chiusura della carreggiata centrale della circonvallazione in direzione Trapani. In realtà la strada venne riaperta soltanto a fine agosto 2022. Un ritardo che fece imbufalire gli automobilisti costretti alla deviazione davanti a quello che venne ribattezzato "cantiere della vergogna", con tanto di scritta sulle barriere di delimitazione dell'area dei lavori.