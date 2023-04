Buonfornello, lavori allo svincolo: nuova pavimentazione per due rampe

Domani, giovedì 27 aprile, si procederà alla pavimentazione di due rampe dello svincolo di Buonfornello, al km 39,200 dell’autostrada A19 Palermo-Catania. Saranno oggetto di intervento la rampa utilizzata dai veicoli in uscita provenienti da Catania e quella utilizzata dai veicoli provenienti da Buonfornello e diretti a Palermo.

Venerdì 28 aprile, invece, saranno interessate dai lavori di pavimentazione le rampe della carreggiata opposta, ovvero quella di uscita per i veicoli provenienti da Palermo e quella in entrata verso Catania. "Le lavorazioni - informa l'Anas - non comporteranno la chiusura delle rampe, ma saranno possibili brevi blocchi della circolazione, gestiti dal personale". In caso di condizioni meteo avverse, gli interventi saranno posticipati.