Asfalto da rifare tra l'Albergheria e corso Re Ruggero, divieti e chiusure in 11 strade

Avvallamenti e buche alla fine dei lavori saranno un lontano ricordo, ma per 2-3 mesi bisognerà fare i conti con i cantieri in undici strade che si trovano tra l'Albergheria, la zona della stazione e corso Re Ruggero. Le vie sono indicate in due ordinanze emesse dall'ufficio Traffico del Comune che dispongono anche la chiusura al transito durante le fasi lavorative e l'istituzione della zona rimozione su entrambi i lati.

Le strade in cui sarà rifatto l'asfalto sono: via Corrado Avolio; via Giuliano Majali; via Cesare Battisti; via Torino; via Trieste; via San Francesco Saverio; via Giovanni Di Cristina; via dei Benedettini; via Giorgio Arcoleo; piazza Porta Montalto; corso Re Ruggero. Per quanto riguarda le prime dieci vie l'ordinanza è valida 77 giorni dall'inizio dei lavori, il provvedimento che riguarda soltanto corso Re Ruggero, invece, avrà una durata di 92 giorni.

La ditta, durante tutta la durata dei lavori, dovrà sistemare oltre alle transenne per delimitare il cantiere anche la segnaletica stradale d’inibizione e deviazione del traffico veicolare con l’indicazione, su strada, anche della durata delle opere. L'impresa, inoltre, dovrà garantire la circolazione stradale, nel tratto non interessato dai lavori, mediante la presenza costante di addetti. Sarà garantito l'accesso per i residenti dimoranti e i titolari di regolari passi carrabili, mezzi di emergenza e forze dell'ordine.