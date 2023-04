A19, lavori su due viadotti fra Tremonzelli e Irosa: martedì chiude la rampa in ingresso verso Catania

Da martedì saranno eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria su due viadotti della A19 Palermo-Catania tra gli svincoli di Tremonzelli e Irosa, nell’ambito del piano di riqualificazione in corso su tutta l’autostrada. Lo rende noto l'Anas.

Saranno interessate dai lavori le carreggiate in direzione Catania dei due viadotti contigui denominati "Passo Mattina I" e Passo Mattina II”, con deviazione del traffico a doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta.

Per la presenza ravvicinata di tale cantiere con lo svincolo di Tremonzelli si renderà necessaria, per tutta la durata dei lavori che si protrarranno sino al 2 agosto, anche la contemporanea chiusura della rampa in ingresso verso Catania. I veicoli diretti da Tremonzelli in direzione Catania potranno percorrere le statali 120 e 290 con immissione in autostrada allo svincolo di Resuttano.