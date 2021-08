VIDEO | Via ai lavori sulla Palermo-Catania, traffico in tilt: "Hanno aspettato che rientrassimo dalle ferie?"

All'avvio degli interventi per il rifacimento della pavimentazione sulle autostrade A19 e A29 - anche di giorno nel tratto fino a Villabate - non sono mancati i disagi alla circolazione sulla circonvallazione. Anche un'ambulanza rischia di restare bloccata. La rabbia dei palermitani: "Stanchi di vivere in questo degrado"