Lavori notturni in autostrada: chiude un tratto della Palermo-Catania

Per interventi di manutenzione della linea elettrica da parte della società E-Distribuzione, mercoledì 16 marzo sarà chiusa al traffico l’autostrada A19 “Palermo-Catania” tra gli svincoli di ‘Termini Imerese’ e ‘agglomerato industriale di Termini Imerese’. "I lavori - si legge in una nota - riguardano la sostituzione dei conduttori della linea di media tensione, in attraversamento aereo di entrambe le carreggiate, ai chilometri 25,800, 27,630 e 31,620. La chiusura sarà in vigore tra ore le 22 e le 6 di giovedì 17 marzo. Il traffico sarà deviato lungo la viabilità urbana, con segnalazioni sul posto".