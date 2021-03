Nuovo asfalto per l'autostrada Messina-Palermo: al via i cantieri

Sono quasi 50 i chilometri (per entrambe le carreggiate) interessati dagli interventi di manutenzione straordinaria. Si tratta di lavori per quasi ventiduemila euro, provenienti dai fondi "Patto per il Sud"

Domani saranno allestiti i primi cantieri di Autostrade Siciliane per rifare l'asfalto all'autostrada A20 Messina-Palermo. Sono quasi 50 i chilometri (per entrambe le carreggiate) interessati dagli interventi di manutenzione straordinaria per i quali è previsto il rifacimento del tappeto di usura e il risanamento profondo degli strati sottostanti (binder, base e fondazione). I lavori, la cui data di ultimazione è fissata per il 15 gennaio 2022, sono stati affidati alla società "Tosa Appalti srl" di Acireale per un importo di 21.980 euro, provenienti dai fondi "Patto per il Sud". Domani si inizierà con la carreggiata in direzione Palermo (carreggiata di valle) nel tratto compreso tra il km 32,686 e il k 37,661 e pertanto, sino al al 3 aprile, il traffico sarà deviato sulla corsia di monte (in direzione Messina) dove verrà istituito il doppio senso di marcia.