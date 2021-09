Nuovo asfalto sull'autostrada A19, via ai lavori tra Bagheria e Casteldaccia

Il cantiere aprirà lunedì 20 settembre. Previsto il restringimento della carreggiata, in direzione Catania, con chiusura delle corsie di sorpasso o di emergenza e marcia, limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dall'intervento

Proseguono i lavori sull'autostrada Palermo-Catania. A partire da lunedì 20 settembre l'intervento per la posa del nuovo asfalto drenante interesserà il tratto dell'A19, compreso tra gli svincoli di Bagheria e Casteldaccia, in direzione Catania. Previsto il restringimento di carreggiata con chiusura delle corsie di sorpasso o di emergenza e marcia, limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dal cantiere.

Al termine dell’intervento, previsto per la fine della settimana salvo condizioni meteo avverse, i primi 14 chilometri in uscita da Palermo saranno interamente dotati della nuova pavimentazione. I lavori rientrano nell’ambito del piano di manutenzione straordinaria da 850 milioni di euro in corso sull’intera autostrada.