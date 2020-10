Anello ferroviario, a fine ottobre Politeama senza cantieri: il programma

Entro fine anno il Politeama e via Emerico Amari torneranno a essere pienamente fruibili e saranno liberati dai lavori per l'anello ferroviario. Secondo il cronoprogramma del Comune, le aree dovrebbero essere libere dai cantieri entro il 23 dicembre. Già da fine ottobre però, se tutto andrà secondo i piani, gran parte dei lotti saranno completati e le transenne verranno rimosse. A eseguire i lavori è l'impresa D’Agostino, che ha rilevato la Tecnis e ha fatto ripartire il cantiere.

Una notizia che soprattutto residenti e commercianti attendono da 5 anni. La prima strada a tornare libera sarà via Amari, già parzialmente riaperta nelle scorse settimane. Dopo la riapertura di un ampio tratto accanto al teatro Politeama, entro il 30 ottobre riaprirà anche il tratto tra via Roma e via La Lumia. Tra una settimana sarà liberata anche la piazza Castelnuovo, mentre i lavori per l’ultimo lotto, quello che blocca l’accesso in via Ruggero Settimo, termineranno il 30 novembre. Infine entro il 23 dicembre) sarà riconsegnata anche l’area di cantieri di via Crispi, tra il porto e via Amari.