Operai Amg in azione: illuminazione "salva" in piazza Torrelunga, a Cruillas e Mondello

Tre interventi su cabine di pubblica illuminazione in tre zone diverse della città sono stati eseguiti da operai Amg. Un intervento tempestivo ha consentito di mantenere in funzione un’intera cabina di pubblica illuminazione (cabina “Torrelunga”) e gli impianti collegati nella zona di corso dei Mille-piazza Torrelunga. Altre due attività sono state completate sulle cabine “Cep” e “Mater Dei”, con la riparazione di dispositivi che hanno consentito la riaccensione di circa 160 punti luce nella zona di Cruillas e in quella di Mondello. Operatori impegnati anche a Tommaso Natale e a Mondello per la riparazione di guasti causati dalle piogge dei giorni scorsi.

Cabine di pubblica illuminazione

Evitato lo spegnimento della cabina di pubblica illuminazione “Torrelunga” e garantito il funzionamento degli impianti a punti luce alternati nella zona compresa fra corso dei Mille, piazza Torrelunga e via Cirincione. L’intervento di riparazione tempestivo ha consentito di evitare che un guasto grave provocasse il totale spegnimento della cabina: si è guastato l’interruttore generale che attiva i dispositivi della cabina e, a regime, circa 300 punti luce. Gli operatori di Amg Energia hanno riscontrato il problema durante le attività di verifica degli impianti di illuminazione, nell’ambito del servizio diurno, e sono intervenuti immediatamente per la riparazione. “Il costante monitoraggio degli impianti ha permesso di intercettare il guasto con tempestività, prima dell’accensione serale della cabina – dice il presidente di Amg Energia, Mario Butera – evitando, quindi, un disservizio che avrebbe lasciato una vasta zona della città senza luce. La cabina e gli impianti sono tra i più datati della città, essendo stati realizzati ormai più di quaranta anni fa con un tasso di guasti che fisiologicamente tende a crescere e componenti e pezzi di ricambio difficili da reperire perché spesso fuori produzione”. L’intervento portato a termine ha consentito di mantenere attiva la cabina ma ha comunque evidenziato un grave disservizio su uno dei circuiti alimentati, che per tale ragione, non avendo più i requisiti per funzionare in sicurezza, è stato disattivato: per ripristinarlo è necessario un intervento di natura straordinaria di cui si sta dando comunicazione al Comune di Palermo. Rimangono pertanto a punti luce alternati gli impianti di corso dei Mille (tratto da piazza Torrelunga a via Amedeo d’Aosta), di via Ferrari Orsi (tratto da corso dei Mille a via Galvani e a via Funaioli) di via Padre Puglisi, di via Portella della Ginestra, di via Cirincione e delle strade limitrofe.

Altri due interventi di manutenzione ordinaria sono stati ultimati nelle cabine “Cep” e “Mater Dei”: riaccesi circa 160 punti luce nella zona di via Cruillas-via Trabucco ed in quella di Mondello, compresa fra viale Italia e via Mater Dei. Sono stati riparati due dispositivi (i regolatori elettronici) fondamentali per il corretto funzionamento delle cabine di pubblica illuminazione, in quanto sono i sistemi di protezione e comando dei circuiti. Si tratta di interventi complessi sui quali il personale aziendale ha acquisito una specifica competenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le altre riparazioni

Operatori impegnati anche nella riparazione di disservizi causati dal maltempo su impianti di illuminazione più datati e più soggetti a guasti. Un intervento complesso è stato ultimato a Tommaso Natale: torna in funzione il circuito che alimenta gli impianti di illuminazione della zona compresa fra via Partanna Mondello e via Costantino in seguito alla riparazione di un guasto grave a carico dell’interruttore che ne comanda l’accensione. Attività di manutenzione ordinaria completate anche a Mondello, nella zona compresa fra viale Galatea-Palinuro-Cavarretta e nella zona Margherita di Savoia-Lauria. Complessivamente, tra Tommaso Natale e Mondello, sono stati riaccesi circa 200 punti luce. Un guasto di bassa tensione, infine, è stato riparato tra via Alloro e via Schiavuzzo: tornano in funzione una decina di punti luce.