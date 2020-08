Nuove lampade e riparazioni da via Libertà al centro storico: riaccesi circa 100 punti luce

Un centinaio di punti luce riaccesi con interventi specifici, da piccole riparazioni a sostituzione di componenti guaste, effettuati contestualmente alla manutenzione ordinaria programmata per il ricambio delle lampade. E’ l’attività completata dagli operatori di Amg Energia e che ha riguardato diverse zone della città, dal centro storico alle traverse di via Libertà (da via Caltanissetta a via Catania, a via Noto), dalla zona dello stadio (piazzale La Loggia) a villetta Gino Zappa, allo Zen, a viale Regione Siciliana.

Il ricambio delle lampade viene eseguito con cadenza biennale. “E’ un’attività programmata, che rientra nell’ambito della manutenzione ordinaria effettuata con continuità sull’illuminazione cittadina - sottolinea il presidente Mario Butera - Non ci limitiamo alla semplice sostituzione della lampada, ma l’attività di routine diventa occasione di una verifica più approfondita degli impianti interessati”.

L’intervento programmato ha, infatti, consentito di risolvere piccoli guasti con la sostituzione di alimentatori, di portalampade non funzionanti o di componenti elettriche. Gli interventi sono stati eseguiti nel giardino di piazza Fonderia e presso l’oratorio di San Lorenzo, presso il santuario di Santa Rosalia, in via XII Gennaio, in piazza Alberigo Gentili, nelle vie Costantino Nigra, Caltanissetta, Catania, Noto, Trapani, XX Settembre, in via Enrico Parisi, in via Principe di Villafranca, in via Principe di Belmonte, in vicolo Lanza e in vicolo San Carlo, nella villa a Mare di Foro Umberto I, nella villetta Gino Zappa, in zona mercato Ortofrutticolo, in vicolo Caruso e in via Caruso, in via Lo Casto, in via della Barca, in via Costa, in piazzale La Loggia, in via Enrico Geraci, in piazza Cavarretta e nel posteggio Schillaci, nelle corsie laterali di viale Regione Siciliana altezza Pitrè e nella corsia laterale lato mare altezza piazza Einstein, in via Marsala e in via Sammartino. Con altri interventi di manutenzione ordinaria, inoltre, sono stati riparati un guasto nella zona di via Matteo Bonello-Gioiamia ed uno nella zona di via Campolo-Serradifalco.

Sul fronte della manutenzione straordinaria, è stato completato l’intervento, autorizzato ad AMG Energia dal Comune di Palermo, che ha permesso di ripristinare il funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione nella zona della Fiera del Mediterraneo compresa fra le vie D’Amelio-Cirrincione-Ferri. L’intervento straordinario è stato necessario per sostituire, con un nuovo dispositivo, l’interruttore di media tensione della cabina di pubblica illuminazione “Fiera 1”, ormai datato e non più riparabile. Un intervento lungo e articolato, prima, per la necessità di adattare la cabina di pubblica illuminazione ad accogliere la nuova apparecchiatura e poi per la conseguente riparazione di un circuito. Tra le criticità, attività in corso nella zona di via Michelangelo-Conceria e nella zona di via Michelangelo-Brunelleschi per la riparazione di circuiti guasti.