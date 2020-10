Villagrazia, lavori all'impianto idrico: rubinetti senz'acqua

Rubinetti a secco nel distretto di Villagrazia Alto. L'Amap ha reso noto che per "urgenti e indifferibili" lavori di manutenzione all'impianto di pozzo Sorci III in via Zuppetta, dalle 9.30 alle 16 di domani sarà interrotta l'erogazione idrica.

L'azienda che gestisce il servizio idrico spiega che "si potranno verificare disservizi nelle zone delle vie Villagrazia (a monte della via Regione Siciliana), Zuppetta, Starrabba, V53, Scala Masello. L'erogazione sarà ripristinata al termine dell'intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti".

Per qualsiasi informazione si potrà telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).