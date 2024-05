Lavori dell'Amap: scattano chiusure in piazza Ottavio Ziino, via Serradifalco e via Malaspina

Chiusura ad auto, moto e pedoni nella zona di piazza Ottavio Ziino per la sostituzione della rete idrica da parte dell'Amap. I lavori, che fanno parte del piano per estendere e dare maggior funzionalità alle reti idriche e fognarie in città nell'ambito dell'accordo quadro 23/24, saranno svolti in tre fasi e oltre la piazza Ottavio Ziino, riguarderanno via Serradifalco e via Malaspina.

I lavori saranno effettuati in tre fasi. In un primo momento sarà coinvolta piazza Ottavio Ziino. tratto compreso tra il civico 31 (angolo via Serradifalco) e il civico 36 (angolo via Malaspina) ed è prevista la chiusura totale al transito. Scatteranno inoltre le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale: chiusura della circolazione veicolare della carreggiata, interessata dai lavori; istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta h24; divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati; contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto.

Stesse limitazioni previste per la seconda fase che riguarderà via Serradifalco, nel tratto compreso tra piazza Ottavio Ziino e via Leoncavallo e la terza fase che coinvolgerà via Malaspina, nel tratto compreso tra via Leoncavallo e piazza Ottavio Ziino.

Non si sa ancora la data esatta in cui inizieranno i lavori, ma l'Amap dovrà avviare le opere non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'ordinanza pubblicata ieri 23 maggio. Il provvedimento dal giorno del via sarà valido per 60 giorni.