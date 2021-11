Lavori al serbatoio Favarotta, intere zone di Torretta rischiano di restare senz'acqua

Disagi in vista per i cittadini di Torretta. A causa di "urgenti e indifferibili" lavori di manutenzione straordinaria al serbatoio comunale "Favarotta",domani e domani si potrebbero verificare disservizi all'erogazione idrica. A renderlo noto è l'Amap. Queste le zone più a rischio: circuito centro storico; le vie da Vinci, de Gasperi, Falcone Borsellino, bivio Cavallaro, via Pavese, via Rose Columbrina.

Dall'Amap spiegano che ""Il servizio di distribuzione verrà ripristinato a conclusione degli interventi di manutenzione, che si prevede avvenga entro le 17:00 di giovedì 4 novembre e si regolarizzerà nelle 48 ore successive". Per qualsiasi informazione è possibile consultare il sito www.amapspa.it o telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-050911.