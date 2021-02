Lavori al serbatoio Altarello, acqua con pressione ridotta da via Pitrè a viale Lazio

L'intervento è previsto dall'Amap per la giornata di mercoledì 24 febbraio. Le variazioni di pressione all’interno delle tubazioni potranno anche determinare una variazione della torbidità. Tutte le zone coivolte

Possibili disagi nell'erogazione idrica mercoledi (24 febbraio) in diverse zone della città. L'Amap ha reso noto che "per consentire l’inserzione di un organo di manovra idraulico sulla tubazione di alimentazione del serbatoio Altarello" dalle 8 alle 22 verrà ridotta la pressione

d’esercizio nella rete cittadina.



Pertanto, si potranno verificare disservizi all’erogazione idrica, nei distretti Calatafimi, sotto Regione Siciliana, Zisa, Perpignano, Pitrè-Altarello, Noce, Uditore, Lazio e Strasburgo. "L’erogazione idrica - dicono dall'Amap - verrà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti. Le variazioni di pressione all’interno delle tubazioni, potranno determinare una variazione della torbidità delle acque in distribuzione che, comunque, tenderà a rientrare rapidamente nella norma".

Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti numeri: 091279111 (risponditore automatico) o il numero verde 800915333 (esclusivamente da telefono fisso).