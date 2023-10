Lo sfogo delle lavoratrici sfruttate nella casa di riposo: "Non siamo bestie, ci ricattano per 15 euro al giorno"

"Non siamo bestie, siamo persone, noi non vogliamo essere ammazzate... Mi deve fare il ricatto per 15 euro al giorno, una butta il sangue a lavorare e al momento di pagare ci sono sempre problemi... Io me ne vado, non ho problemi, e si vanno a cercare gli schiavi". Sono alcune delle affermazioni di una delle operatrici che avrebbe lavorato in nero nella casa di riposo Villa Valenti di via Ruggero Marturano con uno stipendio mensile di 500 euro, per fare anche turni di notte e svolgere comunque un ruolo delicato, dovendo assicurare delle cure a persone anziane e fragili. La struttura è stata sequestrata e commissariata, mentre i titolari - che sono indagati anche per caporalato - sono stati sottoposti al divieto di esercitare attività d'impresa per un anno.

"Li cambiano sempre e non risparmiano mai"

Le conversazioni intercettate dalla guardia di finanza nell'ospizio restituiscono lo sfogo dei lavoratori e anche degli anziani, che si sarebbero accorti che gli operatori cambiavano continuamente ("questo è perché non pagano lo stipendio sicuro, due giorni e se ne va" e "ma perché non li escono i soldi? Li cambiano sempre e non risparmiano mai", dicevano infatti due di loro), lo stress per i turni massacranti e le paghe da fame, che poi avrebbero determinato anche l'ormai consueta e triste guerra tra poveri, tra chi avrebbe guadagnato 500 euro al mese e chi avrebbe avuto invece il "privilegio" di prenderne 800.

L'inchiesta nata dopo la morte di un'anziana

L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Maria Rosaria Perricone, è nata dalla denuncia della figlia di un'anziana ospitata a Villa Valenti, deceduta il 28 gennaio dell'anno scorso. Secondo una prima ricostruzione, il ricovero della donna sarebbe stato rinviato proprio dai titolari della struttura, nonostante avesse continuato a perdere peso e a vomitare tutto ciò che le sarebbe stato dato da mangiare e da bere. La signora era arrivata in ospedale solo quattro giorni prima di spirare e i medici l'avevano trovata "pelle e ossa, denutrita" e "si doveva fare ricorso al ricovero ospedaliero sicuramente diverse settimane prima" del decesso, come avevano spiegato i medici agli inquirenti. Da lì, ipotizzando presunti maltrattamenti nella casa di riposo, erano state quindi avviate delle intercettazioni che hanno portato a scoprire invece le inique condizioni di lavoro alle quali sarebbero stati sottoposti gli operatori.

Gli stipendi da fame e il caporalato: 500 euro per 29 giorni di lavoro

Sei le donne che avrebbero dovuto accollarsi turni molto pesanti in cambio di uno stipendio miserabile e pure in nero, ma sono state considerate vittime di caporalato soltanto due, perché le altre, mentre lavoravano nella casa di riposo, percepivano anche il reddito di cittadinanza. "L'impiego di lavoro in nero - scrivono gli investigatori - non costituisce caporalato di per sé se le condizioni di lavoro sono eque" e a Villa Valenti "alcune operatrici sono vittime di caporalato in quanto il datore di lavoro sfrutta il loro stato di bisogno dettando delle condizioni assolutamente inique". La guardia di finanza ha fatto dei calcoli per difetto (cioè senza prendere in considerazione festivi, notturni, straordinari ecc.) e ha evidenziato come una delle operatrici, lavorando 16 giorni in un mese, avrebbe ricevuto a 240 euro, mentre - se messa in regola con l'applicazione del contratto collettivo di lavoro - avrebbe dovuto percepirne 818,13 oltre a 313,50 euro di contributi. Un'altra per 29 giorni di lavoro avrebbe ricevuto 500 euro, mentre gliene sarebbero spettati 1.403,36 oltre a 537,76 euro di contributi. In questo modo risulta più che evidente il risparmio per i gestori della casa di riposo.

"Non siamo bestie, siamo persone: si cerchino degli schiavi"

"Non è che noi siamo bestie - diceva una delle lavoratrici - io ti avevo detto che me ne vado, perché noialtri non vogliamo essere ammazzate, siamo bestie? Siamo persone... Vediamo se ce la facciamo, se non ce la facciamo ce ne andiamo tutti e due a casa e si cerca il personale che fanno gli schiavi perché questo vogliono fare... Io me ne posso andare, non ne ho problemi, e si vanno a cercare gli schiavi, cioè una è rotta e deve sopportare pure le soverchierie". E ancora: "Basta, me ne devo andare, mi sono scocciata di brutto di lavorare qui, al momento di pagare non mi pagano mai, comincio a fare la taddarita, al momento di pagare ci sono sempre problemi, una butta il sangue a lavorare, basta, basta e basta!", ma sottolineava anche: "Sono ricatti questi, a me non mi ricattava neanche mio padre che mi ha fatta, lei mi ricatta per 15 euro al giorno, 15 euro al giorno... Una persona dà la vita però la prepotenza con me non attacca".

I turni massacranti anche di 16 ore al giorno per 25 euro

Una lavoratrice parlando di una collega che sarebbe riuscita a trovare un posto di lavoro decente diceva: "Non viene più, ha preso il posto, tutto buono e benedetto, messa in regola, tredicesima, quattordicesima, le ferie, vacanze, ha trovato il posto in regola... Noi che abbiamo qua? Niente...". La guardia di finanza ha riscontrato come le operatrici avrebbero ricevuto "stipendi assolutamente irrisori rispetto al tempo e alle mansioni lavorative effettivamente svolte", mediamente 25 euro per 12 ore e quasi costrette a fare i turni di notte per cercare di guadagnare qualcosa in più. I militari hanno accertato che una delle presunte vittime il 19 aprile 2022 avrebbe iniziato alle 13.35 ma, al posto di finire alle 20.30, avrebbe proseguito ininterrottamente fino alle 6.20 del giorno successivo. La donna sarebbe poi ritornata in servizio meno di otto ore dopo, alle 13.47, e sarebbe rimasta al lavoro fino alle 20.31.

La guerra tra poveri: "Lei non fa nulla e prende 800 euro al mese"

Una delle operatrici spiegava a un'anziana: "Allora per giusta regola gliela dovrebbe fare lei la doccia, solo che lei si scanta (ha paura ndr) che ti fa cadere, così non ce la fa la doccia e lei è in quel modo, quel signore non lo veste perché lui ce l'ha con lei, insomma non fa un cazzo. Però 700 euro, quando cavolo prende, se li prende lei. Noi prendiamo 500 euro e poverina lei ne prende 350 e lavora più di quella, dobbiamo dire le cose come sono". E ancora: "Non lo vedi che quella arriva e se ne sta fuori a fumare, tanto che gliene fotte, lei deve fare la notte, io no! Lavora assai, è la verità, 800 euro si prende, 800... Io me ne prendo 500, lei 800".

"Ho accettato il posto solo per togliermi dalla strada e smettere di bere"

Ad un certo punto una delle operatrici avrebbe deciso di andarsene e riportava le parole di uno degli indagati: "Mi ha telefonato qua mi fa: 'Ma sei convinta che te ne vuoi andare?' ho detto: 'Sì, perché non ce la faccio più, mi fa: 'Una gentilezza me la puoi fare?' e le ho detto: 'Dipende che gentilezza, non mi dire di finirti il mese perché il mese non te lo finisco, non ce la faccio' e mi fa: 'Almeno per una settimana puoi tirare? Perché dall'oggi al domani non posso trovare la notturnista, perché non è da tutti fare la notte' e le ho detto: 'Infatti, hai trovato la cogliona che ti ha detto di sì, ma io l'ho fatto per togliermi da mezzo alla strada, a frequentare persone che non vanno, perché stavo ricominciando di nuovo a bere, io solo per questo ti ho detto di sì... Io me ne voglio andare direttamente, ti voglio fare sabato e domenica per non lasciarti in tredici' e lei: 'Vedi di farmi questa cortesia, io delle tre notti sei mancata anziché levarti 90 euro, una notte te la regalo' e io le ho detto: 'A me non interessa, quei 30 euro in più o in meno, perché non sono i 30 euro quelli che a me fanno riprendere'".