Valeria Grasso e la palestra occupata, gli ex dipendenti: "Non ci pagava e lavoravamo in nero"

Non avrebbe solo occupato abusivamente per anni un bene confiscato trasformato in palestra, ma non avrebbe pagato alcuni dipendenti i quali, per brevi periodi, avrebbero pure lavorato in nero. Sono le ultime novità emerse da un servizio di Striscia la notizia, il tg satirico di Mediaset, sul caso dell’imprenditrice “paladina della legalità” Valeria Grasso che, dopo il sequestro dell’attività eseguito due settimane fa, è stata anche denunciata dalla municipale per occupazione di edificio pubblico. Il caso è nato dopo un'inchiesta di PalermoToday. Ulteriori grane che si abbattono su Valeria Grasso che, oltre a un’ordinanza di sgombero da parte dell’Agenzia beni confiscati, ha ricevuto una richiesta di pagamento da 212 mila euro come indennità dell’occupazione abusiva

“Ho lavorato per Valeria Grasso per qualche mese ma sono quasi subito andata via - racconta una donna a Stefania Petyx - perché non venivo pagata. Per un po’ sono anche stata costretta a lavorare in nero. Continuamente veniva gente in palestra a chiedere compensi non ricevuti, ma lei li appellava come pazzi”. A farle eco un’altra lavoratrice: “Non mi sono stati pagati né l’ultimo mensile né le provvigioni. Sono stata licenziata senza riceve più nulla”. “Lavoravamo in condizioni non umane”, conclude un altro ex collaboratore. Un elenco di persone che si aggiungono alla già corposa lista di creditori tra i quali ci sarebbero anche l’ex europarlamentare Sonia Alfano e il fratello Chicco che le avrebbero prestato 20 mila euro per far fronte ai debiti.

Nel servizio di Striscia viene ricostruita anche la storia di una donna vittima di violenza, aggredita da un uomo che avrebbe tentato di ucciderla, che si trovò insieme all’imprenditrice su un palco per un’iniziativa. Durante la manifestazione la donna raccontò di essere rimasta disoccupata e Valeria Grasso si propose di offrirle un lavoro nella sua palestra. “Ci ha raccontato - prosegue la Petyx - che si sarebbe sentita usata da lei per fare bella figura. Quel lavoro sarebbe durato poco tempo e avrebbe faticato per ricevere il pagamento dovuto. Altri ex collaboratori si sono rivolti agli avvocati per recuperare gli stipendi non pagati per il lavoro svolto all’interno del bene confiscato.

Un altro nodo riguarda i pagamenti degli iscritti alla palestra, formalmente gestita da una società, che, a fronte del versamento della quota mensile, ottenevano una ricevuta non fiscale, priva di bollo e numero progressivo, pagata in contanti e con l'apposizione di un timbro che riportava il codice fiscale e il nominativo dell'associazione "Legalità e libertà" di cui è presidente proprio Valeria Grasso.