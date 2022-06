Tre collaboratori occasionali non in regola alla discoteca Mob, multe per 6.500 euro

Tre lavoratori non in regola sono stati scoperti dalla guardia di finanza durante un controllo avvenuto nei giorni scorsi al Mob, discoteca di Villagrazia di Carini. I finanzieri della tenenza locale avrebbero rilevato dalla documentazione presa in esame, che per tre collaboratori occasionali non era stata presentata la segnalazione all'Ispettorato del lavoro. Le fiamme gialle hanno così contestato la violazione amministrativa di ritardata comunicazione di lavoratori autonomi occasionali (recentemente introdotta nell’ordinamento giuridico relativo al lavoro). Nei confronti del legale rappresentante dell’impresa controllata sono state elevate sanzioni amministrative per 6.500 euro.