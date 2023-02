Lavoratori Asu Beni culturali, indette assemblee e sit-in di protesta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione dei lavori d’aula relativi alla discussione sulla finanziaria regionale per il triennio 2023-2025, i lavoratori del personale Asu si organizzeranno in assemblee e sit-in per i giorni dal 7 al 9 febbraio, dalle ore 10 alle ore 20, presso il piazzale antistante i locali di Palazzo dei Normanni. E' quanto fanno sapere UGL Autonomie Sicilia, Ale UGL e SGB.

"Il motivo della protesta - spiegano UGL Autonomie Sicilia, Ale UGL e SGB - ricade nell’ottica di riportare la Deputazione Regionale nell’alveo della massima legalità in relazione alle norme legislative di prossima discussione ed approvazione. I lavoratori Asu utilizzati dall’Amministrazione Regionale sono stati, inopinatamente, penalizzati da assurde decisioni supportate da alcuni deputati dell’Ars in merito all’integrazione oraria da assegnare, ex lege, ai sensi dei dettami afferenti il D.Lgs n° 468/97 e la L.R. n° 24/2000; l’articolato attuale disattende completamente tali vigenti normative, arrecando nocumento ai lavoratori Asu dei Beni Culturali".

"Nel tentativo di arginare il maldestro intervento di parte della deputazione, queste organizzazioni sindacali hanno sensibilizzato rappresentanti della maggioranza politica, ottenendo l’inserimento di un emendamento che riporta nei giusti canoni legislativi la norma in trattazione. L’emendamento che ripristina la legittimità del precedente Testo incardinato ed approvato dalla Commissione Bilancio getta discrete basi per la buona riuscita dell’attività sindacale svolta. In quest’ottica, i lavoratori Asu dei Beni Culturali devono difendere, in prima persona, compatti, i propri diritti". E per questo motivo "saranno in piazza del Parlamento, nelle giornate programmate, a sostegno delle proprie ragioni, nel rispetto dei dettami di legge”.

"I lavoratori – concludono i sindacati fautori dell’iniziativa di protesta - parteciperanno e reclameranno ad alta voce, e con grande dignità, che la classe politica dirigente usi il buon senso e l’onestà intellettuale che necessitano in sede di decisioni delle sorti di ciascun cittadino, in generale; e nella fattispecie, del futuro prossimo dei Lavoratori Asu, direttamente utilizzati dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali, come da sentenza n° 199/2020 del 21 luglio 2020 della Corte Costituzionale”.