Ast, i lavoratori interinali ancora senza stipendio: da luglio in 200 rischiano il posto

"La condizione dei 200 lavoratori in somministrazione in missione presso Ast sta diventando sempre più preoccupante". Lo sostengono Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp Uil secondo i quali il nuovo piano industriale dell’azienda, da quanto si evince, non garantirebbe il prosieguo dell’attività lavorativa dei somministrati per conto dell’agenzia interinale Temporary già a partire da luglio 2024.

“Ovviamente non possiamo accettare tutto ciò e, soprattutto, non possiamo ammettere che lavoratori che hanno garantito per più di un lustro i propri servizi, il proprio tempo e il proprio lavoro, siano abbandonati e cancellati con un colpo di spugna - dichiarano i segretari di Nidil Cgil Palermo e Sicilia Francesco Brugnone e Andrea Gattuso, Felsa Sicilia Giuseppe Cusimano e Uiltemp Sicilia Danilo Borrelli".

I sindacalisti spiegano anche che è stato già richiesto un incontro urgente alle commissioni dell’Ars interessate e aperto lo stato di agitazione. "Se non dovessimo avere riscontri positivi alle nostre richieste e, soprattutto, alle istanze dei lavoratori che noi rappresentiamo - concludono - metteremo in campo tutte le azioni necessarie per garantire e salvaguardare la tenuta occupazionale, economica e sociale dei lavoratori”.

Anche Faisa Cisal Sicilia interviene sui lavoratori somministrati. "Una vergogna intollerabile, fuori da ogni logica contrattuale che puntualmente si ripete ciascun mese a discapito della serenità di circa 180 lavoratori e delle proprie famiglie che con spirito di abnegazione e senso di responsabilità, prestano puntualmente la propria attività lavorativa presso la Società Regionale di Tpl. Una sorta di scarica barile fra le due società che vede vessati i lavoratori, costretti ad elemosinare la retribuzione loro spettante, costretti a pagare in ritardo, utenze, pigioni e muti casa, come se fossero lavoratori di serie B, rispetto ad altri. Chiediamo chiarimenti in merito per fare in modo che questa incresciosa situazione venutasi a determinare, una volta per tutte, possa cessare con effetto immediato".