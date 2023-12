Ex lavoratore Auchan vince dopo la vertenza: "Sarà reintegrato al lavoro"

Era stato escluso dalla cessione aziendale rimanendo in cassa integrazione a zero ore. Vittoria in tribunale per un lavoratore ex Auchan che per fare valere i suoi diritti si è rivolto alla Filcams Cgil Palermo. La sezione Lavoro del tribunale di Palermo ha stabilito che il dipendente dell'ex ipermercato di via Lanza di Scalea aveva diritto al trasferimento del rapporto di lavoro da parte della Margherita Distribuzione all’Italica Retail, poi a Pianeta Cospea e infine alla Abbate Ipermercati, che dal giugno 2023 detiene in affitto il ramo d’azienda dell’ex Auchan.

Il lavoratore è stato assistito dal legale della Filcams Palermo Gaspare Motta. "Il giudice - dice il segretario generale Filcams Cgil Palermo, Giuseppe Aiello - ha ritenuto che non si trattasse di cessione di ramo d’azienda ma dell’intera azienda e quindi ha ritenuta illegittima l’esclusione del lavoratore, riconoscendo il suo diritto a percepire la piena retribuzione persa con la cassa integrazione".

Tutte le società sono state condannate a riammettere immediatamente in servizio il lavoratore nel proprio posto di lavoro, con il medesimo trattamento economico e normativo e con tutti i diritti acquisiti presso la società cedente. Il lavoratore sarà risarcito dei danni derivanti dalla sua esclusione dal transito cui aveva diritto e dal conseguente mancato svolgimento dell’attività lavorativa, quantificati nella misura delle retribuzioni maturate dalla data di offerta della prestazione, settembre 2020, fino al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro.