Turismo, all'università di Palermo i primi laureati magistrali di cittadinanza indiana

Si è svolta negli scorsi giorni al dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Università degli Studi di Palermo la cerimonia di laurea dei primi studenti di cittadinanza indiana iscritti al corso di laurea magistrale internazionale in “Tourism systems and hospitality management” (LM-49), attivato in collaborazione tra UniPa e la Florida international university (Fiu) nell’anno accademico 2018-19.



Una delle tesi ha riguardato lo sviluppo e l’influenza crescente dei network dedicati ai viaggi sull’industria turistica e le nuove forme di pianificazione del viaggio nell’era della tecnologia. Un’altra si è focalizzata sulle sfide che il turismo e l’industria dell’ospitalità stanno affrontando durante l’emergenza pandemica.



La discussione delle tesi è avvenuta in presenza, con alcuni candidati indiani collegati in remoto a causa delle difficoltà di spostamento dovute alla attuale condizione sanitaria nel continente asiatico. La sessione, presieduta dal professor Stefano De Cantis, si è svolta alla presenza del professore Fabio Mazzola, referente dell’accordo di doppio titolo con la Florida International University.

"Il corso di laurea magistrale in 'Tourism systems and hospitality management' - rileva il coordinatore De Cantis - è l’unico in Italia che si tiene in lingua inglese con docenti americani, provenienti dalla Fiu, tra le 10 migliori università del mondo nella specializzazione in Turismo ed ospitalità secondo le classifiche internazionali, e con percorsi di doppio titolo negli Usa, in Spagna e in Croazia."

"A riprova del livello di internazionalizzazione raggiunto dal corso di laurea magistrale - sottolinea il professor Mazzola - uno dei laureati magistrali avrà l’opportunità di trascorrere un tirocinio retribuito post laurea a Tampa (Florida) con un permesso di lavoro di un anno presso una struttura alberghiera altamente qualificata".