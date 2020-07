VIDEO | Corona d'alloro a 97 anni, il traguardo di nonno Giuseppe: è il laureato più anziano d'Italia

E' stato accolto dal rettore Micari con la toga delle grandi occasioni. Un record e una grande felicità per figli e nipoti che lo hanno accompagnato in questa meta. E' stato proclamato dottore in Storia e filosofia con 110 e la lode. "La magistrale? Non lo escludo...". Poi l'invito ai giovani: "Studiate e non demordete mai"