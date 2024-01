VIDEO | Laurea ad honorem allo scrittore Roberto Alajmo: "Quarant'anni fa lasciai l'università perché bocciato in Italiano"

Prima della lectio magistralis "La malintesa poesia", il giornalista ha raccontato dell'esame andato male che lo portò ad abbandonare gli studi. A consegnare l'onorificenza nella sala magna dello Steri il rettore Massimo Midiri. "Oggi per me si chiude un cerchio, ma sono in apprensione perché non vorrei che mi si facciano pagare tutte le tasse arretrate"