VIDEO | Laurea honoris causa a Luca Parmitano: "Ammirare la Sicilia dallo spazio un'emozione sempre diversa"

Conferita la laurea honoris causa in Economia e Management all'astronauta catanese Luca Parmitano, primo italiano ad aver passeggiato nello spazio. Il riconoscimento gli è stato assegnato dal rettore della Lumsa, Francesco Bonini, al termine di una lectio magistralis sull'economia dello spazio. Un intervento, nel corso del quale, Parmitano ha lanciato un appello ai governi dei Paesi europei: "A fronte di un necessario, inevitabile investimento iniziale per l'avvio e lo sviluppo delle nuove attività - ha detto - è indispensabile quindi un incremento dell'impegno finanziario, a livello italiano (e certamente europeo), per assicurarsi la leadership nei nuovi programmi, e la possibilità di partecipazione all'esplorazione lunare e futura con le indiscusse e uniche capacità, tecniche, ingegneristiche e scientifiche, risorse industriali e umane del nostro Paese. Una nuova missione, per l'Italia e l'Europa. Oggi gli Stati Uniti e l'Unione Europea - ha continuato l'astronauta - hanno un prodotto interno lordo comparabile: ed è quindi ingiustificato che il capitale investito nella ricerca spaziale, quando sommiamo tutti i Paesi europei, sia un decimo della disponibilità della Nasa. I leader che investiranno nel settore - ha concluso - ne trarranno vantaggi, gli altri resteranno indietro".

Poi la consegna della pergamena "per aver votato la sua vita interamente a svolgere attività fondamentali alla frontiera dell'innovazione, dell'esplorazione e della tecnologia a livello globale giungendo ad abbracciare l'economia e il management delle attività aerospaziali nella gestione di persone, processi e strutture in progetti a elevata creatività in situazioni ad altissimo rischio. Con il suo fulgido esempio e con l'attenzione agli effetti estremi del cambiamento climatico e la tensione al sostegno agli studi dei giovani meno fortunati, ha sviluppato meriti scientifici e sociali che lo rendono una personalità carismatica di elevato valore umano e professionale".

Questa mattina l'astronauta ha ricevuto anche la Medaglia d'oro al valor civile della Regione. "È con grande senso di gratitudine e riconoscenza - ha detto il presidente Musumeci leggendo la motivazione - che consegno il giusto riconoscimento a un'eccellenza siciliana, che con tenacia, passione e competenza ha conquistato lo spazio e reso la missione spaziale un'avvincente avventura, popolare come mai prima. Questa terra ha bisogno di gente di valore per riscattarsi".