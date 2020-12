Procura, s'insedia il nuovo aggiunto Laura Vaccaro: guiderà le "Fasce deboli"

Da stamattina Laura Vaccaro si è insediata in Procura come aggiunto per coprire il posto lasciato vacante dal collega Claudio Corselli, che è andato in pensione. Per il magistrato favarese si tratta in realtà di un ritorno, visto che negli anni scorsi era già stata sostituto procuratore in città e si occupava di reati contro la pubblica amministrazione. Prima della nomina da parte del Csm, Vaccaro, dal 2014, è stata procuratore presso il tribunale per i minorenni di Caltanissetta.

L'arrivo del nuovo aggiunto rimescola un po' le carte nell'ufficio giudiziario diretto da Francesco Lo Voi: Vaccaro si occuperà infatti delle "Fasce deboli", mentre l'aggiunto Annamaria Picozzi, che è stata a capo del dipartimento per due anni, lavorerà ai reati finanziari.