No vax palermitana di 61 anni muore di Covid: "Curata per giorni con terapie alternative"

Aveva deciso di non vaccinarsi. Laura Leonardo, 61enne palermitana, è morta lo scorso fine settimana dopo avere contratto il Covid. Secondo il racconto di chi la conosceva bene, aveva chiesto di essere seguita con cure alternative da un medico no vax. Le sue condizioni sono però peggiorate, è stata ricoverata in ospedale e intubata ma si è spenta dopo aver lottato in terapia intensiva per qualche giorno.

La notizia della sua morte ha lasciato senza parole i tanti amici. La stessa Leonardo - di professione massaggiatrice - spesso pubblicava le sue posizioni sul suo profilo Facebook. Come il 17 dicembre scorso quando aveva postato un'immagine con la scritta "Se un bambino è sano non vedo la necessità di vaccinarlo". E ancora: "Le battaglie di oggi non sono contro il vaccino, sono per la libertà"

Molto probabilmente la donna - che era della zona di Mondello - aveva contratto il Covid nei giorni scorsi, e non essendo coperta dal ciclo vaccinale, la malattia alla fine ha avuto la meglio. Un'amica la ricorda così: "Non dimenticherò quel sorriso con gli occhi azzurri come il mare calmo, la pelle chiara come il latte fresco al mattino, l'eleganza nel portamento, nel camminare, nell'indossare accessori ricercati. Uno sguardo, quello di Laura Leonardo, di una donna apparentemente forte, ma se provavi a conoscerla un po' di più scorgevi fragilità e paure. Facebook è pieno circa le cause della sua dipartita. Non aggiungo altro. Non mi sembra giusto. Aspettavamo tutti un miracolo. Laura è volata in cielo (...). Laura fai buon volo, lì dove ti trovi adesso non puoi temere nulla, proteggi i tuoi affetti più cari, da oggi in poi sarai per sempre una stella luminosa che immagino truccata con l'ombretto azzurro e il rossetto rosa".