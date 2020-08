Latitante in Belgio da 8 anni, torna in Sicilia per le vacanze al mare: arrestato

Condannato in via definitiva a due anni e mezzo di carcere per ricettazione e contraffazione, un uomo di 45 anni, originario di Palermo, si era trasferito in Belgio riuscendo a far perdere le sue tracce. Dopo 8 anni, aveva deciso di ritornare in Sicilia, per trascorrere con i familiari un periodo di vacanza a San Vito Lo Capo, prenotando una camera in un noto hotel del centro.

Ma la sua presenza non è sfuggita ai carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo che lo hanno subito rintracciato all’interno della struttura, eseguendo così l'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Termini Imerese nel 2012

L’uomo dovrà ora scontare la sua pena nel carcere di Trapani dove è stato condotto. Adesso è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.