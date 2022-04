Corso dei Mille, lastre di amianto davanti alla scuola Natoli: "Vengano rimosse al più presto"

Lastre di eternit davanti all'ingresso della scuola Natoli, in corso dei Mille. Dopo l'abbandono sono subito scattate le segnalazioni all'amministrazione comunale da parte dei genitori degli studenti, ma l'amianto non è stato ancora rimosso. E così stamattina è intervenuto il presidente della commissione consiliare Aziende, Paolo Caracausi (Italia Viva), che si è rivolto direttamente al sindaco, all'assessore all'Ambiente e al presidente di Rap.

"Mi auguro che nell’arco di poche ore si intervenga almeno per mettere in sicurezza il sito, nelle more della rimozione di tutti i rifiuti depositati. Gli incivili se ne fregano dei bambini e delle conseguenze per la salute. Spero che le forze dell’ordine possano al più presto individuare i responsabili e consegnarli alla giustizia. Non è più tollerabile che in tutti gli angoli della nostra città vengano abbandonati rifiuti di vario genere ed in particolare davanti le scuole".