VIDEO | Lasciano materasso in strada ma vengono filmati, e per evitare la denuncia se lo riportano

E' successo in largo Villaura, traversa di via dei Cantieri. In due sono stati ripresi mentre abbandonano un materasso sul marciapiede. La minaccia di alcuni residenti di allertare i carabinieri ha convinto i responsabili a tornare sui loro passi