Lascari, travolto dal kart mentre si trova a bordo pista: giovane ferito gravemente

In gravi condizioni dopo un incidente nel kartodromo di Lascari. Sono ore di ansia per un ragazzo di circa vent'anni che è stato travolto da un mezzo mentre si trovava a bordo pista. E' successo ieri sera. Restano tutti da chiarire i contorni della dinamica. Secondo le informazioni raccolte un pilota ha perso il controllo del suo kart finendo fuori dal circuito per poi impattare in pieno sul ventenne.

Il giovane, subito dopo l'incidente, è stato trasportato in ospedale a Palermo e si trova in gravi condizioni. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri che hanno sequestrato la pista. Da capire inoltre perché il giovane si trovasse lì.