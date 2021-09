Largo Paul Harris tirato a lucido dal Rotary Club Palermo Montepellegrino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Oggi è stata scritta un'altra bella pagina per la città di Palermo dove i soci del Rotary Club Palermo Montepellegrino hanno prestato gratuitamente il loro tempo per migliorare uno spazio pubblico quale è il largo Paul Harris, giardino creato dall’Amministrazione guidata dal sindaco Leoluca Orlando su iniziativa e con la collaborazione del Rotary, all'epoca guidato da Mino Morisco, e intitolato al fondatore del nostro Rotary International. Non è mai scontato che ognuno decida di sottrarre tempo e denaro alle proprie cose per dedicarsi al bene comune. Oltre al risultato finale il valore è nel gesto che sprona tutta la comunità palermitana a prendersi cura dei beni comuni". Il plauso arriva dal presidente del club Antonio Fundarò

"Al degrado, spesso dovuto a comportamenti poco civici dei cittadini, . aggiunge - non abbiamo risposto con parole ma con i fatti. Servono azioni e service alle nostre comunità, non sterili lamentele che non servono a rendere migliore il contesto sociale nel quale viviamo. Abbiamo differenziato tutto e abbiamo reso attraente il giardino. A breve realizzeremo strutture per abbellirlo, dopo esserci confrontati con l’amministrazione comunale di Palermo": Fundarò ringrazia in primis Mino Morisco per avere coordinato l’intervento di volontariato,ma anche tutti i soci e i familiari.