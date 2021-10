Lapdance per aiutare canile di Collesano: a Padova lo spettacolo benefico con 8 pornoattrici

Uno spettacolo hard no-stop per aiutare gli ospiti del canile di Collesano. L'evento che si terrà a Villa del Conte, in provincia di Padova, il 24 ottobre: l’intero ricavato sarà destinato a una struttura che ospita cani al Dogs Village del comune palermitano. A riportare la notizia è il Mattino di Padova. "Tra le protagoniste - si legge - ci sarà Morena Capoccia detta La Scaldacamionisti, la misteriosa performer mascherata Fantasylady, la siciliana Sofia Siena e le ben note Luana Borgia e Nadia Mori. Sono loro alcune della otto artisti del mondo a luci rosse che domenica 24 ottobre si sono date appuntamento al New Heaven di Villa del Conte, noto locale di lap dance".